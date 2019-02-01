مقاتلات التحالف تدك موقعا لتخزين الطائرات الحوثية المسيرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية نوعية إستهدفت هدف عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتخزين الطائرات المسيرة .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي، في تصريح نشرته وكالة واس السعودية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم الخميس عند الساعة (2240) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية شرق العاصمة صنعاء .

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعملية العسكرية التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء السبت الموافق (19 يناير 2019م) لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية ، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد التأكيد على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية .

وعلى صعيد آخر، حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، مناطق إستراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وذكر مصدر عسكري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات اللواء ٨٢ مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الأستراتيجية وقرية الرفقه وقرية الحَلفاء وقرية العقيمي وقرية المركب التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجه قصف المليشيا .

وأضاف أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات الإنقلابية، أسفرت مصرع القيادي الحوثي الميداني، "ابو جابر المهذري" وعدد من مسلحي الميليشيات وأسر ثلاثة آخرين وأغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة .