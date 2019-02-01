شهيد و15 جريح في قصف حوثي على مواقع المقاومة بالحديدة

أستشهد جندي من أفراد قوات المقاومة المشتركة، وأصيب 15 آخرين، في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع المقاومة بالحديدة، في إطار خرقها المتواصل لإتفاق وقف إطلاق النار .

وذكرت مصادر ميدانية، أن الميليشيات الإنقلابية شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع قوات المقاوومة المشتركة منذ مساء أمس الخميس وحتى ساعات الصباح اليوم الجمعة .. مشيرة إلى أن القصف إستهدف رافقه إستهداف شارع الخمسين وأطرف 7 يوليو في مدينة الحديدة.

وتشتد المعارك لليوم الثالث على التوالي من عدة إتجاهات في مدينة الحديدة بالأسلحة الخفيقة والمتوسطة يرافقها قصف مدفعي متواصل.

ويأتي هذا القصف في إطار مواصلة المتمردين الحوثيين خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة الذي تم التوصل إليه أواخر ديسمبر الماضي بناء على اتفاق السويد.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن القصف استهدف مواقع المقاومة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة. وأصيب أحد أفراد المقاومة المشتركة، في شارع الخمسين بمدينة الحديدة برصاص قناصة الحوثي.

وقالت المصادر إن الانقلابيين واصلوا خرق وقف إطلاق النار في الجهة الشرقية من المدينة، بالتزامن مع خروق أخرى وقعت في منطقة الجاح جنوب الحديدة باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف.

كما قصفت مليشيات الحوثي مواقع متفرقة لقوات ألوية العمالقة الموجودة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي الإيرانية قصفتها بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف الصاروخية.

وتسببت قذائف الحوثيين في استمرار نزوح المدنيين من قرية الطائف ومناطق أخرى تابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى الألغام التي باتت تحاصر السكان.