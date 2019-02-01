شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي هولندي يثير الإعجاب.. ماذا فعل مع امرأة محجبة أثناء سقوطها؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار موقف الشرطي الهولندي ألارد مارسي الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي الهولندية بعد مساعدته لإمرأة محجبة تعرضت لحادث سير في مدينة روتردام جنوب هولندا.

فحين وقعت الحادثة للسيدة المحجبة، تصادف تواجد مارسي في المكان، فما كان منه إلا أن سارع لمساعدة المصابة.

وروت صحيفة هولندية ما فعله الشرطي، حيث جلس لمدة 20 دقيقة كاملة على الأرض ليسند ظهر المرأة المصابة، ولم ينهض إلا بعد وصول الإسعاف.

وانتشرت صور الحادثة في شبكات التواصل الاجتماعي الهولندية ، حيث أثنى رواد تلك المواقع على ما فعله مارسي، واصفينه بالبطل.

وعلق شبان عرب على الصورة التي انتشرت بشكل كبير على السوشال ميديا، " لا تحدثني عن دينك.. بل دعني اراه في سلوكك.

المصدر: متابعات + يورونيوز+ سوشال ميديا