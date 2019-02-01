مقتل قيادى حوثي جراء غارات للتحالف على محافظة حجة

لقى قيادى حوثى وعدد من مرافقيه مصرعهم فى غارتين للتحالف العربى على محافظة حجة شمال غربى اليمن.
وأوضحت مصادر يمنية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن غارتين لتحالف دعم الشرعية فى اليمن استهدفتا تجمعات للحوثيين فى منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة شمال غربى اليمن؛ ما أسفر عن مقتل القيادى الحوثى عبدالله عباس جحاف، مع عدد من عناصر الميليشيات.
وأضافت المصادر، أن طائرات التحالف دمرت مواقع للميليشيات فى تبة الحديتين التابعة لمديرية كشر المحاصرة من قبل الميليشيات منذ عدة أيام.
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