هـــــــام: علي محسن الاحمر يوجة دعوة مهمة لابناء هذه المحافظة الشمالية .. ويضع مهمتيين

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عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح اليوم الخميس ، ابناء محافظة تعز الى رص الصفوف .. مؤكدا على أهمية تظافر الجهود لاستكمال تحرير تعز وتثبيت الأمن والاستقرار. واستمع نائب الرئيس خلال لقائه اليوم محافظ تعز نبيل شمسان إلى المستجدات في المحافظة وصمود أبنائها في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية. وبحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ، جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة بما من شأنها ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها. وأشاد نائب الرئيس بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش في مختلف جبهات المحافظة وصمود وبسالة أبناء تعز ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي منذ الوهلة الأولى ومساندتهم للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، داعياً أبناء المحافظة إلى تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى ورص الصفوف وتوحيدها بما يخدم تعز الثقافة والتاريخ. كما حث الفريق محسن، المحافظ العمل على ترسيخ قيم الدولة ومبادئها وتكثيف الجهود لتلبية متطلبات المواطنين. من جانبه عبر المحافظ عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية، منوهاً إلى عدد من المواضيع المرتبطة بمهامه وبالجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في شتى المستويات.

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