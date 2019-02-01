أحبطت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الخميس، محاولة تهريب آثار ومقتنيات أثرية قديمة.



وأفادت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت" تمكن الشرطة النسائية من محاولة عصابة تهريب آثار ومقتنيات أثرية قديمة خاصة بالمتحف الوطني الى خارج المحافظة.



وأشارت المصادر إلى "أن الشرطة ضبطت المقتنيات في نقطة الهنجر غرب المدينة".



وذكرت "أن العصابة المقبوض عليها كانت ترتدي ملابس نسائية، ويجري التحقيق معها".



وكانت نقطة تفتيش عسكرية تابعة للجيش الوطني؛ قد أحبطت مطلع يناير 2017 عملية تهريب للأثار والتحف الذهبية في نقطة الضباب.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تعز تحبط تهريب مقتنيات أثرية قديمة من المتحف الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.