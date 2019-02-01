شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يكشف عن حالة عدم استقرار للطقس ودخول اليمن تحت تأثير انخفاض ضغط جوي ابتداء من غدٍ الجمعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بيان للفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية و الطاقة و المخاطر الصناعية" عن مستجدات الطقس خلال الأيام القادمة يقول فيه ، تشير صور الاقمار الصناعية و نماذج الطقس الى حالة عدم استقرار للطقس على شبه الجزيرة العربية ودخول اليمن تحت تأثير انخفاض الضغط الجوي يرافق ذلك ارتفاع نسبي في الرطوبة، و تكون توقعات تأثيرات الحالة أن تجلب زخات امطار متفرقة بين خفيفة و متوسطة على مساحات واسعة من السلسلة الجبلية للمرتفعات الغربية لليمن تبدا من الجمعة بداية فبراير 2019 و تستمر لعدة أيام قادمة، إن شاء الله سقيا نافعا ومؤشرا لموسم ماطر هذا العام.



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