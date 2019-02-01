شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تصعيد خطير في الحديدة وهذه إحصائية أولية بالقتلى والجرحى من القوات المشتركة حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية عسكرية في القوات المشتركة لـ"يمن الغد" استمرار خروقات المليشيات لاتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة وتصعيد خطير للخروقات اليوم. وقالت مصادر "يمن الغد": أن جندي استشهد وأصيب 15 أخرون من أفراد #المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة #الحديدة بقذيفة هاون أطلقتها #المليشيات_الحوثية مساء اليوم. وأضافت مصادر "يمن الغد": أن بقايا جيوب #المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 14:5 صوب مواقع #المقاومة المشتركة في منطقة الجاح. وأضافت "أن #المليشيات_الحوثية أطلقت قذيفة بي 10 صوب قوات المقاومة #المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة #الحديدة ". وأكدت المصادر العسكرية رصد تجمعات وتحركات مسلحة لبقايا جيوب #المليشيات الحوثية صوب الجاح.

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