شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن البدء بتسجيل الحجاج لموسم حج 1440هـ وتكشف التكاليف والمدة (اسماء الوكالات المعتمدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة قائمة أسعار برنامج الحج لهذا العام ، وحددت الأربعاء القادم 1 جمادي الآخرة الموافق 6 فبراير 2019 م ، موعداً لبدء تسجيل الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، من خلال وكالات تفويج الحجاج اليمنيين المعتمدة لدى الوزارة وعددها 150 وكالة .



ودعا مصدر مسؤول في قطاع الحج والعمرة في تصريح صحفي ، المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ إلى سرعة تسجيل أسمائهم لدى الوكالات المعتمدة فقط، وعددها 150 وكالة، خلال الفترة من 1 جماد الآخر 1440هـ – وحتى 15 رجب 1440هـ .



وحذر المصدر من التلاعب برسوم الحج المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد، والمقدرة 8100 ريال سعودي شاملة كافة الخدمات وأجور السكن في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة والتغذية في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مبلغ 1287 ريال سعودي رسوم النقل الدولي من وإلى اليمن والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .. لافتا الى أن هناك وكالات معتمدة ومفتوحة في كل محافظات الجمهورية، حتى يتسنى للراغبين في أداء مناسك الحج تقديم طلباتهم في المحافظات التي يتواجدون فيها بكل سهولة ويُسر.



وأهاب المصدر بالأخوة المواطنين إلى عدم التعامل مع السماسرة أو المكاتب الوهمية غير المعتمدة لدى الوزارة .



الجدير بالذكر أنه تم معاقبة إحدى الوكالات بإيقافها لمدة عام وهي الوكالة التي فرضت على الحجاج في موسم حج العام الماضي مبالغ إضافية. ليصبح عدد الوكالات 150 بدلاً من العام الماضي 151.

