شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو من منطقة حجور تظهر المواقع ومعنويات ابناء حجور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو من قرية النماشية في شعب السادة، بمنطقة حجور المواقع التي صارت عصية على الحوثيين دخولها، والجبال العالية والتي يتمركز فيها أبناء قبائل حجور وبني ريبان وغيرهم.
واظهر الفيديو عدة جبال استراتيجية عسكرية وهي: جبال النياف، وجبال قلحاح الاستراتيجي، ومنطقة الدخنة، وجميعها تحت سيطرة بني ريبان.
وكذالك جبل الدرب الاستراتيجي، وغيرها من المواقع.
واظهر المقطع الفيديو الطريق مفتوح والذي يربط حجور بميدي وحيران، وكذالك يربطها بمحافظة عمران.
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