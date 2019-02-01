شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل صعوده فوق الريال اليمني (أسعار الصرف اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار صعوده امام الريال اليمني، اثناء التداول به في محلات الصرافة اليوم وقال مصدر مصرفي لاخبار ان سعر الدولار في صنعاء بلغ 572 ريال يمني شراء، و في عدن بلغ سعره 570 ريال شراء. وعن سعر الريال السعودي امام الريال اليمني فقط بلغ سعره 131.50 ريال شراء في صنعاء، و 151 ريال شراء في عدن.

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