شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تعلن بشرى سارة لذوي الزيارات العائلية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجوازات السعودية عن بشرى جديدة لذوي الزيارات العائلية، بأنه بإمكانهم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر حتى 6 أشهر من تاريخ الدخول. وقالت إن خدمة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية المقدمة من المديرية العامة للجوازات عبر أبشر تمكن الأفراد الذي قاموا بإصدار تأشيرات زيارة من تمديد تأشيرة الزيارة بشكل إلكتروني على أن يتم أخذ النقاط التالية قبل طلب عملية التمديد:

– وقت التمديد يكون قبل نهاية صلاحية التأشيرة بسبعة أيام وأقل أو ان لا يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام.

– ألا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوم من تاريخ دخول المملكة.



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