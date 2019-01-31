جنرال دينماركي خلفا لباتريك لرئاسة بعثة المراقبين في اليمن

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجنرال الدانماركي مايكل لوليسغارد، رئيسًا جديدًا لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، خلفًا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، أن لوليسغارد، سيخلف كاميرت، الذي أعرب له غوتيريش، عن امتنانه للخدمة المخلصة والمثالية التي أبداها خلال فترة توليه رئاسة فريق المراقبين بالحديدة.

يذكر أن “لوليسغارد، كان الممثل العسكري للدنمارك في حلف الناتو، منذ مارس 2017، وشغل سابقًا منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي فى الفترة من 2015الى 2016.

وشدد المتحدث الأممي، على أن كاميرت، لم يتنح عن منصبه، وكان يعلم عندما تولى المسؤولية أن عقده مستمر معنا لمدة شهر واحد فقط، أي أنه كان عقدًا مؤقتًا.