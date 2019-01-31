ضبط 40 طناً من المخدرات والحشيش بمناطق سيطرة الحوثي خلال 2018

أعلنت الجهات الأمنية الخاضعة للحوثي عن ضبط 40 طناً من المخدرات والحشيش بمناطق سيطرة سيطرة الميليشيات خلال العام الماضي 2018 ، بما في صنعاء .

وأوضحت مصادر اعلامية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالداخلية الخاضعة للحوثي ضبطت عبر مختلف فروعها خلال العام الماضي 40 طناً و894 كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

وذكرت أنه تم ضبط 46 ألفاً و708 حبات مخدر و ألف و 213 أمبولا من مادة البيثدين المخدرة ، مشيرة إلى هذه الكمية ضبطت في ألف و 123 قضية تنوعت بين الاتجار والتهريب والترويج تم فيها ضبط ألف و 960 متهماً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ماتم ضبطه خلال الأعوام 2015 ، 2016 و 2017 م من مادة الحشيش المخدر بلغ 16 طناً و 561 كيلوجراماً.

وفي العام 2014 ، حذرت منظمات المجتمع المدني ووكالات الإغاثة والنشطاء في مجال مكافحة المخدرات ومسؤولو الصحة والأمن من أن تدفق الأدوية المزيفة الرخيصة والمخدرات غير المشروعة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتزايد شعور المجتمع بخيبة الأمل، تؤدي إلى تعاطي المخدرات في اليمن، وتفرض ضغطاً متزايداً على الخدمات العامة التي تعمل بأقصى طاقتها بالفعل.

والعام الماضي كشفت الاجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة عن ضبط كميات من المخدرات تابعة لتجار على علاقة بالحوثي .

وفي اغسطس العام الماضي، تمكنت قوات الأمن من ضبط 500 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات.

ونقل موقع الجيش عن مدير عام شرطة محافظة الجوف العميد الركن سليم السياغي "أن الأجهزة الأمنية ضبطت مساء الجمعة ما يقارب خمسمائة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، في ثالث عملية خلال الشهر الجاري، تبلغ إجمالي المضبوطات فيها نحو 1200 كغم".

يشار إلى أن تعاطي المخدّرات والتي تُعرف أيضًا إساءة استعمال المواد المخدرة، ويشير إلى إستخدامٍ غير قادر على التأقلم على نمط من المادّة المخدرة والتي يقوم المُستخدِم بإستهلاك هذه المادّة بكميّات أو مع أساليب لا تتغاضى عنه أصحاب المهن الطبية.

ولا يقتصر تعاطي المخدرات أو الأدوية النفسيّة والمنشطة إلى تغيير المزاج، كما يُعتبر نشاط تعاطي المخدرات عندما تُستخدم بشكلٍ غير لائق (كما في المنشطات لتحسين الأداء في الرياضة)، وتغيير المؤثرات العقلية والمزاج ليست سوى أدوية من سوء المعاملة تحتاج برامج متخصّصة في علاج إدمان .