الهجرة الدولية تعلن إجلاء 168 إثيوبياً من اليمن بشكل طوعي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، إجلاء 168 مهاجرًا إثيوبيًا من اليمن إلى بلادهم، عبر مطار صنعاء الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول، عن سبأ المعلمي، مسؤول الإعلام والاتصالات في مكتب الهجرة الدولية باليمن، قوله: إن المنظمة أجلت الثلاثاء 168 مهاجرا غير نظامي، بشكل طوعي إلى إثيوبيا، عبر مطار صنعاء.

وأضاف أن” قرابة 170 آخرين من المهاجرين الإثيوبيين سيغادرون المطار نفسه، في وقت لاحق اليوم (الأربعاء) إلى بلادهم”.

ولفت إلى أن هذا هو أول إجلاء جوي لمهاجرين إثيوبيين من اليمن خلال العام 2019.

وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم الانتقال في رحلتهم الصعبة، إلى دول الخليج، خصوصًا السعودية.

ووفقاً لأرقام أممية سابقة، فإن اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

على الصعيد الدولي بخصوص الازمة اليمنية، قال السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، اليوم الخميس، إن بلاده تتابع عن قرب الوضع في الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة تطورات العملية السياسية على خلفية اتفاق استوكهولم.

وجدد السفير ماثيو، التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن رؤيتهم تنطلق من تعزيز وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها.

من جانبه، طالب وزير الخارجية اليمني من المجتمع الدولي، الضغط على جماعة الحوثي وإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات السويد الشهر المنصرم.

وأوضح اليماني أن اتفاق السويد واضح وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إلزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه.

ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي الى دعم وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة.

ومن المقرر أن يُطلع غريفيث وكاميرت الأعضاء على “التقدم” في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يُطالبا ه باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.

وعلى الأرجح، ستكون إحاطة اليوم الأخيرة، لكاميرت بعد أن ابلغ الأمين العام أعضاء المجلس في 28 يناير/كانون الثاني الجاري بتنحي كاميرت، وتعويضه بالميجور جنرال مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك.