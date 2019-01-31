أبرزها تعز.. قوات الجيش تداهم المليشيات في عدة مناطق

أكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش أسكتت نيران المليشيات وعاد الهدوء إلى مدينة تعز تماما بعد أن شهدت تصعيدا لأعمال العنف من قبل الحوثيين.

وأضاف أن المليشيا هاجمت بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات والها وزر والكاتيوشا الأحياء الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية ومناطق عصيفرة وجبل جرة ووادي القاضي وكلابه ومحيط التشريفات والقصر الجمهوري.

وردت قوات الجيش على مصادر النيران المعادية، وتم استهداف ثكنات الحوثيين في مناطق سوفتيل والخمسين وشمال الدفاع الجوي. ووفقا للمصدر لم تسجل أية إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين جراء القصف.