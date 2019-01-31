أكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش أسكتت نيران المليشيات وعاد الهدوء إلى مدينة تعز تماما بعد أن شهدت تصعيدا لأعمال العنف من قبل الحوثيين.
وأضاف أن المليشيا هاجمت بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات والها وزر والكاتيوشا الأحياء الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية ومناطق عصيفرة وجبل جرة ووادي القاضي وكلابه ومحيط التشريفات والقصر الجمهوري.
وردت قوات الجيش على مصادر النيران المعادية، وتم استهداف ثكنات الحوثيين في مناطق سوفتيل والخمسين وشمال الدفاع الجوي. ووفقا للمصدر لم تسجل أية إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين جراء القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تعز.. قوات الجيش تداهم المليشيات في عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.