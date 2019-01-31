تنظيم مسرح صيدلاني في صنعاء بمشاركة ألف طبيب

نظم مكتب فارما ترين للتدريب الدوائي في صنعاء صنعاء اليوم المسرح الصيدلاني بمشاركة نخبة من الأكاديميين والصيادلة في اليمن.



وحسب تقارير اعلامية، فقد اقيمت الفعالية بحضور أكثر من ألف صيدلاني وهدفت إلى إلى معالجة الأخطاء الشائعة بطريقة جديدة بدءً من كتابة الوصفات الطبية وانتهاءً بصرفها وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمجال الصيدلاني.

وقدم خلال الفعالية مقاطع مسرحية حول الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ومسكنات الالم بالإضافة إلى التسمم الدوائي والضار، وكذا كيفية اسعاف المرضى في حال التسمم وشرح مفصل حول كيفية صرف الادوية الامنة والمناسبة للحوامل والمرضعات.

وأشار مدير مكتب (فارما ترين) للتدريب الدكتور نبيل محمد رسام، إلى اهمية هذه الفعالية لتطوير مهارات الصيادلة والعاملين في المجال الطبي الصيدلاني.

واعتبر المكتب في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه أن المسرح الصيدلاني الذي بدأ التحضير له منذ ايام أنها "اكبر فعالية علمية واكبر تجمع للصيادلة في صنعاء للمرة الثانية من فارماتراين وبرعاية الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية".

يشار إلى أن الأخطاء الطبية (بالإنجليزية: Medical error) هي عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة يتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد.

وحسب المراجع، تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي إلى معدلات عالية سنويا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يقدر حالات الموت الناتجة من اخطاء طبية إلى مايقارب 98,000 حالة وفاة سنويا.

وتضيف أن العمل الطبي هو نشاط يتوائم في كيفية وظروف أدائه مع القواعد والأصول الراسخة في علم الطب، ويتجه في ذاته إلى شفاء المريض، وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب.

ومن أهم ما يتطلَّبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهِّله لهذه المهنة، اعتباراً بأن الحاصل على هذا المؤهل هو وحده الذي يستطيع أن يباشر العمل الطبي طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجياً أي يستهدف بالدرجة الأولى تخليص المريض من مرض ألمَّ به أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه.