مشروب يمني رخيص الثمن يمنحك القدرة على ممارسة الجنس في أي وقت.. بشرط استعماله بهذه الطريقة

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عدن - ياسمين التهامي - تتعرض العلاقة الحميمية بين الزوجين من حين إلى آخر لحالة من الفتور والبرود، والتي تتسبب في حدوث المشكلات اليومية الغير مبررة.

وتنشأ حالة الفتور هذه، بسبب الأعباء اليومية والتي يتحملها الطرفين، دون أن يفكر كل منهما في وجود الحل في شئ بسيط متواجد وبشكل مستمر في منازلنا، وهو الزنجبيل.



ويعتبر الزنجبيل منشط جنسي قوي، لما يسببه من تدفق الدم بسهولة وهو الأمر المطلوب أثناء العلاقة الحميمية، ولذلك يجب تناوله باستمرار ولكن بكميات معتدلة.

الزنجبيل الذي يتناوله اليمنييون بكثرة الا انهم يفضلون غليه بالماء الحار فيما يشبه القهوة وليس اعداده عصيرا يساعد في زيادة الخصوبة والقدرة على الإنجاب، ناهيك عن فوائده التي لاتعد ولاتحصى للشعر والبشرة ولعلاج الجهاز التنفسي ولجهاز المناعة.