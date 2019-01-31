قرار بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المحاضرات بمساجد ساحل حضرموت

أعلن مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت بالساحل، بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية، في المحاضرات والدروس والمواعظ والمناسبات، بمساجد ساحل حضرموت.

وأشار الشيخ أحمد علي السعدي مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بحضرموت، في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، بالسماح باستخدام مكبرات الصوت الخارجية، في الأذان وخطبيتي الجمعة وصلاة العيدين والخسوف والكسوف.

وأوضح بأن على مدراء المكاتب التواصل مع مدراء عموم المديريات ومدراء ورؤساء الأحياء والحارات لضبط المخالفين ورفعهم إلى الجهات الأمنية لإتخاذ ما يلزم .

وبرر منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية، لكثرة شكاوى الناس وما سببه من ازعاج، وتشويش على من في البيوت والمنشغلين .

وأضاف بأن الشريعة الإسلامية، جاءت برفع الضرر عن الناس.