آزال يحقق فوزاً قاتلاً ضد اليرموك بسلاح المرتدات بملتقى وحدة صنعاء

فيما وصفه بأنه مفاجأة من العيار الثقيل، حققت فريق آزال وزاً قاتلاً وأسقط نظيره اليرموك بثلاثة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما عصر الخميس على ملعب الوحدة لحساب الجولة الثالثة من دوري كرة القدم في ملتقى وحدة صنعاء الشتوي الثاني .

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، لعب ازال بسلاح الكرات المرتدة واثبت تفوقه من خلالها ليرفع رصيده لاربع نقاط في الترتيب الثاني مؤقتا وبقى اليرموك رابعا بثلاث نقاط .ويتصدر الاهلي منافسات البطولة بتسع نقاط.

وكان اول تهديد من لاعب ازال طلال الخميسي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفه بجوار القائم عند الدقيقة 5 ، لكن صقر الحربي رد عليه بكرة مقصية من فوق العارضة بعد ذلك بخمس دقائق .

ودخل طلال خميسي مناطق عمليات اليرموك مراوغا مدافعيه ومرسلا كرة لولبية جانبت المقص الايسر لحارس اليرموك يوسف المهرس مطلع الدقيقة 20 .

واستلم صقر الحربي كرة من خارج منطقة الجزاء وانفرد من خلالها بمرمى ازال مسجلا هدف التقدم عند الدقيقة 25 .

ومن هجمة مرتدة انطلق طلال خميسي من منتصف الملعب وانفرد بمرمى اليرموك ثم ركن الكرة في الشباك مسجلا هدف التعديل عند الدقيقة 40 .

ومن كرة ثابتة ارسلها عبود الشامي لراس المتألق علي دلال تحولت لهدف ثان لازال عند الدقيقة ال65 .

وبحث اليرموك عن تسجيل هدف التعديل لكن محاولاته باءت بالفشل وابرزها رأسية اكرم هاجر التي اعتلت العارضة عند الدقيقة ا70.

وواصل ازال الضرب بسلاح المرتدات حيث انطلق طلال الخميسي من منتصف الملعب وانفرد بحارس اليرموك ولعب الكرة من فوقه الى شباك المرمى كهدف ثالث عند الدقيقة ال77 .

وسجل اليرموك هدف تقليص الفارق بعد ان اساء حارس ازال التعامل مع ركلة ركنية .

وافتتحت منافسات الجولة الاربعاء بفوز اهلي صنعاء على العروبة 4/1 ، وتتواصل الجمعة بلقاء الوحدة والشرطة ثم تختتم الجمعة بمباراة شعب صنعاء ومايو .

وكانت اللجنة المنظمة لملتقى نادي وحدة صنعاء الشتوي الثاني أعلنت امس عن تغيير موعد مباراة وحدة صنعاء والشرطة ضمن الجولة الثالثة لمنافسات البطولة الكروية بالملتقى.

وحسب بيان فإنه المباراة المزمع إقامتها يوم غدا الجمعة سيتم تقديمها نصف ساعة إلى الساعة الثالثة والربع عصراً عوضاً عن الموعد السابق 3:45 عصرا.

ويأتي هذا التغيير في توقيت المباراة حتى يتسنى للجمهور الحاضر مشاهدة المباراة النهائية لبطولة الأمم الآسيوية والتي ستجمع المنتخب القطري مع نظيره الياباني غدا الجمعة أيضا في تمام الساعة الخامسة عصرا، ولتجنب تعارض توقيت المباراتين.