البحرين تستنكر تدخلات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن أحكام القضاء

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بمملكة البحرين، عن بالغ قلقها واستنكارها لتدخلات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء في البحرين، مؤكدة أن هذه التدخلات مرفوضة جملةً وتفصيلًا.

وأكدت خارجية النواب في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء البحرينية أن مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة والتي تشنها إيران ضمن إستراتيجيتها الممنهجة ضد مملكة البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظل مصدرًا لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى إلى تكريس الجهود والأعمال الإرهابية لتأجيج العنف والتطرف وإشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها.

وشددت على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتشكيك في قضائها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، وخاصة في المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، الأمر الذي يستوجب تصديًا حازمًا من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتكررة.

وجددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل أو الإساءة أو التشكيك في نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت لأي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.



على الصعيد اليمني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، إجلاء 168 مهاجرًا إثيوبيًا من اليمن إلى بلادهم، عبر مطار صنعاء الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول، عن سبأ المعلمي، مسؤول الإعلام والاتصالات في مكتب الهجرة الدولية باليمن، قوله: إن المنظمة أجلت الثلاثاء 168 مهاجرا غير نظامي، بشكل طوعي إلى إثيوبيا، عبر مطار صنعاء.

وأضاف أن” قرابة 170 آخرين من المهاجرين الإثيوبيين سيغادرون المطار نفسه، في وقت لاحق اليوم (الأربعاء) إلى بلادهم”.

ولفت إلى أن هذا هو أول إجلاء جوي لمهاجرين إثيوبيين من اليمن خلال العام 2019.

وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم الانتقال في رحلتهم الصعبة، إلى دول الخليج، خصوصًا السعودية.

ووفقاً لأرقام أممية سابقة، فإن اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.