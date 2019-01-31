مليشيا الحوثي تقصف بالأسلحة الثقيلة في الأثناء مناطق حجور بحجة

قالت مصادر إن مليشيا الحوثي قصفت مساء اليوم الخميس بالاسلحة الثقيلة مناطق حجور بمحافظة حجة غرب البلاد.

وذكرت المصادر لـ الخليج 365 إن مليشيا الحوثي تشن قصفا هو الاعنف على مناطق حجور والتي تتصدى للمليشيا منذ أسبوع.

وأوضحت المصادر أن المليشيا تقصف من أماكن تمركزها في مناطق المندلة والمنصورة والقيم وهي مناطق تتواجد فيها أسر هاشمية قامت مليشيا الحوثي باجلائهم الى صنعاء منذ بداية الحرب والتمركز فيها لقصف مناطق قبائل حجور.

وكان طيران التحالف قد قصف هذه المناطق التي يتمركز فيها الحوثيون.

وفي ذات السياق أدانت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني، جريمة مليشيا الحوثي التي استهدفت مخمياً للنازحين في مدينة حرض بمحافظة حجة، مؤكدة أنها ستمضي قدماً لفضح مرتكبي هذه الجريمة البشعة والسعي للمطالبة بتقديمهم للعدالة.

وقال بيان صادر عن المنظمات "إن هذه الجريمة تعد ضمن جرائم الحرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما تستنكر تعمد ارتكاب مثل هذه الجريمة في الوقت الذي تشرف فيه الأمم المتحدة على هدنة إنسانية لمتابعة سير المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن".

وطالبت المنظمات بالوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة تجاه المدنيين والبنى التحتية.

وقال البيان إنه "بحسب بيانات الرصد الميدانية الواردة من المخيم فإن ما يقارب من الـ 50 أسرة تعيش حالة رعب غير مسبوق، فيما فر عدد من الأسر الناجية باتجاه الصحراء المفتوحة مما يزيد من معاناتهم وصعوبة وصول المساعدات إليهم".