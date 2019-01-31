الأوقاف تعلن عن بدء تدشين موسم الحج للعام الهجري الراهن

أعلنت وزارة الاوقاف والارشاد اليوم الخميس عن بدء تدشين موسم الحج للعام الراهن.
وقالت الوزارة في بيان لها أن الاعلان يشمل قائمة بأسماء وكالات الحج والعمرة المعتمدة لتفويج حجاج الجمهورية اليمنية للموسم القادم 1440هـ وعددها 150 وكالة
وذكر الاعلان عن قائمة أخرىٰ بأسعار وبرامج موسم الحج القادم والتي جاءت بإجمالي مبلغ 8100 ثمانية آلاف ومائة ريال سعودي أسوة بالعام الماضي مع بعض الفروق في بعض التفاصيل في الخدمات ..
ونبه الاعلان عموم المواطنين من دفع أي مبالغ إضافية عن مبلغ الاعلان أو التعامل مع السماسرة أو الوكالات الوهمية التي لم يشملها إعلان الحج الصادر عن قطاع الحج والعمرة اليوم الخميس.
وشهدت الاشهر الماضية عملية تدفق واسعة للمعتمرين اليمنيين بعد تخفيض رسوم العمرة الى 300 ريال سعودي.
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