رئيس الوزراء يناقش مع مدير شركة صافر تطوير إنتاج مصافي مأرب

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادتي شركة صافر والشركة اليمنية لتكرير النفط بمحافظة مأرب، احتياجات الشركتين وتطوير إنتاجهما.

حيث ناقش خلال لقائه مع المدير العام التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم الكعيتي، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية للشركة اليمنية للتكرير "مصافي مأرب" أحمد سيف، أوضاع الشركتين وأبرز المعوقات التي تواجه سير عملهما والآليات والحلول المناسبة لتجاوزها واستعادة دورهما التنموي.

وتطرق الكعيتي وسيف إلى شرح حول مستوى سير وأداء العمل في صافر والمصافي، والجهود المبذولة لضمان توسيع الإنتاج وتعزيز الموارد.

وأكد الدكتور معين، على أهمية اعتماد الشركتين خطط إستراتيجية محددة وواضحة، وبذل المزيد من الجهود والعمل على تنفيذ الخطط بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه بهدف توفير الموارد للدولة للمساهمة في تعزيز الاحتياطي النقدي وتعافي الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية في كافة مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تمكين الحكومة من أداء واجباتها الملقاة على عاتقها وبمقدمتها توفير الخدمات وتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية جرّاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس با حارثة، ومدير الشؤون القانونية بشركة صافر بليغ المخلافي

