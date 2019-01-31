21 طناً من المحاليل يقدمها مركز سلمان لمراكز الكلى في حضرموت

قدم مركز سلمان للاغاثة اليوم الخميس 21 طنان من المحاليل الصحية لمركز المكلى في محافظة حضرموت شرق البلاد.

ويأتي ذلك في اطار الدعم الذي يقدمه مركز سلمان للمناطق المحررة.

وتسلمت ادارة مركز الكلى بوادي صحراء حضرموت كميلة المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي بمديريتي سيئون والقطن إضافة إلى هيئة مستشفى بن سيناء.

وثمن وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الدعم الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومساعدتهم لليمن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مشيرا الى ان هذه المساعدات ستساهم في تخفيف معاناة المئات من المرضى.

ويتوزع الدعم الذي يقدمه مركز سلمان ما بين الجانب الاغاثي وكذلك الدعم في البنية التحتية واجهزة الامن حيث تسلمت مدينة سيئون ثمان مركبات من نوع فورد مقدمة من المملكة العربية السعودية وذلك لرفد وتعزيز الاجهزة اامنية بالوادي والصحراء.

واشاد مدير الامن في سيئون العميد مبارك العوبثاني بالدعم السعودي لليمن وحضرموت بشكل خاص لا سيما في المجال الأمني والذي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكد ان إدارة الأمن تشدد باستمرار على الجنود اليقظة الأمنية ورفع الحس الأمني في المواقع الأمنية والتدقيق لضبط المطلوبين أمنيا.