المخترع باطحان يفوز بميداليتين فضيتين في المعرض الدولي للاختراعات

في أول مشاركة له خارج الوطن فاز المخترع الحضرمي عبدالله علي سعيد باطحان هذا اليوم، بميداليتين فضيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الاوسط بدولة الكويت ، وذلك لمشاركته في المعرض بإختراعين هما : الوقود الكهربائي والبيت العجيب .

هذا وقدم المخترع باطحان شكره وتقديره لكل من دعمه وساعده وفي مقدمتهم مؤسسة أحفاد العباس للتنمية وذلك لدعمه ومنحه هذه الفرصة الكبيرة وتسهيل له جميع الصعاب للالتحاق بهذا المعرض المقام بدولة الكويت الشقيقة مشيراً الى ان هذه من اعظم المبادرات التي تنفذها مؤسسة أحفاد العباس للتنمية للرقي باسم المخترعين الحضارم في سماء الاختراع الدولي .

وكما قام رئيس مؤسسة أحفاد العباس للتنمية الشيخ/مبارك باعبود باوزير بتهنئة المخترع باطحان على هذا الإنجاز ووصفه بأنه إنجاز لحضرموت خاصة واليمن عامة وأن المؤسسة تفخر بمثل هؤلاء وستقدم لهم يد العون لتخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات العالمية .

يعتبر المعرض الدولي للإختراعات في الشرق الأوسط من اكبر التجمعات العربية والاجنبية للاختراعات.

وكانت قد شاركت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بحفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية للمعرض الذي يقام في الفترة من 27 – 30 يناير الجاري في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبيّنت الشركة أن حفل الافتتاح قد شهد حضور ممثل سمو الأمير نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي، ومدير إدارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. سلام العبلاني، بالإضافة إلى مسؤولي زين وعدد من سفراء الدول المُشاركة والشخصيات العامة.

وبينت زين أنها سعت من خلال دعمها لهذه المبادرة إلى توفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعين الكويتيين لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنباً إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين أتوا من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة، خاصةً وأن النسخة الـ 11 من المعرض قد شهدت مُشاركة أكثر من 150 اختراعاً من 41 دولة مُختلفة. وأضافت الشركة أن دعمها المستمر لهذه المبادرة المتميزة منذ نشأتها تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تسعى من خلالها كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي على تشجيع مختلف المبادرات والجهود العلمية بما يساهم في دفع عجلة التنمية العلمية في الكويت وفي المنطقة العربية، فنجاح المعرض الدولي للاختراعات على مر السنوات السابقة كان له الأثر الكبير في إبراز الجانب الحضاري لدولة الكويت. ثمّنت زين الدور المتميز الذي يلعبه النادي العلمي الكويتي في توفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعين الكويتيين لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنباً إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين أتوا من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة، مؤكدةً أنها لن تدّخر جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالإبداع وتخدم الابتكار في المجتمع وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

ويُعد المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط من أهم الأنشطة الدولية التي تقام على أرض الكويت بالتعاون مع معرض جنيف الدولي، حيث يهدف لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية ويوفر فرصة التقارب والتعاون بين المستثمرين والمخترعين وإيجاد مساحة تعاون بينهم، وقد شهد المعرض مشاركة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمخترعين على مدى دوراته الماضية.