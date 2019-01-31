الكثيري يناقش سبل التغلب على أزمة الغاز المنزلي بوادي حضرموت

ناقش اجتماع بسيئون اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري السبل الكفيلة للتغلب على حالات الاختناقات التي تشهدها مناطق وادي حضرموت والصحراء في مادة الغاز المنزلي وتوفيرها بسعرها المحدد من قبل الشركة اليمنية للغاز لجميع سكان وادي حضرموت والصحراء .

وجرى في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان محمد ناجي ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء أنور باشعيوث ومدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء عبد الرحمن بلفاس ومدير منشأة بروم التابعة للشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت نضال بن هامل ومدراء محطات تعبئة وتوزيع الغاز بوادي حضرموت والصحراء الاتفاق على تكليف مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الشركة اليمنية للغاز بوادي حضرموت القيام حتى نهاية الشهر الحالي بإعادة توزيع محطات تعبئة وتوزيع الغاز لتتولى كل محطة عملية تموين المديريات في نطاقها الجغرافي المحدد بما يلبي احتياجات الكثافة السكانية لكل مديرية ومراعاة أعداد النازحين والعائدين فيها إلى جانب ذلك المطالبة برفع نسبة الكمية المخصصة لوادي حضرموت والصحراء من الغاز بما يتناسب وحجم الكميات المطلوبة .

وأوضح مدير مكتب التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان محمد ناجي أن الشركة تقوم بالعديد من الإجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تسببت في إحداث الاختناقات من هذه المادة إنطلاقا من مهام وواجبات الشركة باعتبار أن الغاز المنزلي هو خدمة يقع على الشركة واجب توفيرها للمواطنين بأسعارها المحددة بحسب العقود المبرمة بين الشركة ومحطات التعبئة والتوزيع وكذلك مع وكلاء المحطات ليصل للمواطن بالسعر المحدد من قبل الشركة . لافتا إلى أن أهم أسباب الإختناقات في مادة الغاز المنزلي تعود لتراجع الإنتاج في محطة الإنتاج بصافر وكذلك إنهيار العملة الوطنية وتداعياتها وإنعكاساتها على إيجارات النقل .

كما تطرق الاجتماع إلى توجهات الشركة اليمنية للغاز لتغيير الاسطوانات التالفة حاليا والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص ، حيث تم دعوة محطات تعبئة وتوزيع الغاز بالمساهمة في التغلب على هذه الإشكالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال قيامهم باستيراد اسطوانات جديدة بموجب المقاييس والمواصفات الخاصة وبحسب النظم القانونية المتبعة .

وأكد الوكيل عصام الكثيري ضرورة التزام أرباب المحطات بآلية توزيع الغاز الجديدة المتفق عليها معهم في هذا الاجتماع ومراقبة هذه العملية من قبل مكتبي الصناعة وشركة الغاز بالوادي والصحراء ، لافتا إلى أن السلطة المحلية حريصة على توفير مادة الغاز بكميات كافية وبسعرها المحدد من قبل الشركة إلى كافة مواقع التجمعات السكنية في عموم مديريات الوادي والصحراء.

حضر الاجتماع مدير مكتب شركة الغاز بوادي حضرموت محمد باسدس وعدد من المختصين بفرع الشركة بالمحافظة .

وعلى صعيد آخر، ناقش اجتماع بسيئون اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري السبل الكفيلة للتغلب على حالات الاختناقات التي تشهدها مناطق وادي حضرموت والصحراء في مادة الغاز المنزلي وتوفيرها بسعرها المحدد من قبل الشركة اليمنية للغاز لجميع سكان وادي حضرموت والصحراء .وجرى في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان محمد ناجي ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء أنور باشعيوث ومدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء عبد الرحمن بلفاس ومدير منشأة بروم التابعة للشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت نضال بن هامل ومدراء محطات تعبئة وتوزيع الغاز بوادي حضرموت والصحراء الاتفاق على تكليف مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الشركة اليمنية للغاز بوادي حضرموت القيام حتى نهاية الشهر الحالي بإعادة توزيع محطات تعبئة وتوزيع الغاز لتتولى كل محطة عملية تموين المديريات في نطاقها الجغرافي المحدد بما يلبي احتياجات الكثافة السكانية لكل مديرية ومراعاة أعداد النازحين والعائدين فيها إلى جانب ذلك المطالبة برفع نسبة الكمية المخصصة لوادي حضرموت والصحراء من الغاز بما يتناسب وحجم الكميات المطلوبة