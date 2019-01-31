بالصور .. العثور على كائن بحري غريب في ساحل أبين بعدن

عثر سكان محليون صباح اليوم الخميس على كائن بحري ضخم في ساحل محافظة أبين جنوب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" إن سكان محلين وصيادين عثروا صباح اليوم الخميس على كائن غريب على ساحل البحر العربي بمنطقة العريش المعروف بساحل أبين بالعاصمة المؤقتة عدن. وأظهرت الصور حجم هذا الكائن العملاق والغريب والذي لم تعرف فصيلته او صنفه بعد ولم يسبق وان تم العثور على كائنات بحرية مشابهة.

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