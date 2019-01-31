خلال عام.. وفاة 105 أشخاص وإصابة 800 بحوادث مرورية بطريق مأرب - العبر

أودت الحوادث المرورية في طريق (مأرب - العبر - الوديعة) الدولي خلال العام الماضي 2018، بحياة (105) أشخاص، وتسببت بإصابة (800) آخرين، بحسب إحصائية رسمية صادرة عن المركز الصحي في مديرية العبر بحضرموت، شرقي اليمن.

وأرجعت الإحصائية سبب تلك الحوادث إلى الحفريات المنتشرة بكثافة على امتداد هذا الطريق الدولي والسرعة الجنونية للمركبات.

وذكرت أن ضحايا الحوادث التي شهدها الجزء الممتد من الطريق في مديرية العبر بحضرموت خلال العام ذاته بلغت (54) حالة وفاة ونحو (310) حالات إصابة.

وقال مدير أمن مديرية العبر العقيد يحيى مرشد دعبوش لـ"نيوزيمن"، إن الحوادث المرورية التي حصلت خلال العام الماضي 2018م في طريق (العبر - حضرموت) بلغت نحو (41) حادثاً تشمل حوادث انقلاب واصطدام ودهس للمارة، مبيناً أن ضحايا تلك الحوادث هم من المغتربين العائدين للوطن ومسافرين من محافظات أخرى إلى حضرموت.

وأوضح دعبوش، أن حوادث الانقلاب بلغت (27) حادثاً نتج عنها (47) حالة وفاة، فيما بلغت حوادث الاصطدام (11) حادثاً اودت بحياة (4) أشخاص وأصابت (6) آخرين.

ولفت إلى أن حوادث الدهس غير المتعمد في خط مديرية العبر بلغت (3) حالات.

وكشف دعبوش أن الخسائر المادية عن الحوادث المرورية في منطقة العبر بلغت نحو (90) مليون ريال يمني.

وكانت السلطة المحلية في مديرية العبر دشنت مطلع الأسبوع الجاري عمليات صيانة عاجلة للجزء الممتد من الطريق (بن عيفان - العبر - الوديعة) بطول (225) كيلو متراً.

وتشمل عملية الصيانة ردم الحفريات المنتشرة في الطريق وإزالة الكثبان الرملية، تجنباً لتكرار وقوع الحوادث المرورية في هذا الطريق الدولي.

يذكر أن منفذ الوديعة يعتبر المنفذ البري الوحيد الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.