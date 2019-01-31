أزمة وشيكة نتيجة استمرار المليشيا احتجاز ناقلات غاز ومواد غذائية في البيضاء

قال سكان في محافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي تواصل عملية احتجاز لقاطرات محملة بالغاز المنزلي وناقلات فيها مواد غذائية ولا يتم الافراج عليها الا بإتاوات مالية ضخمة.

وذكر السكان أن المليشيا حتجزت القاطرات في نقطة عفار بمديرية الملاجم أجبرت مالكي القاطرات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية الاستهلاكية وناقلات النفط والغاز على دفع مبالغ مالية باهظة مقابل السماح لها بمواصلة وجهتها إلى المحافظات التي تحت سيطرة المليشيات.

وأوضحت مصادر أن مالكي القاطرات صعب على الكثير منهم دفع المبالغ المالية غير القانونية التي فرضتها عناصر المليشيا، حيث تجاوز مبلغ مليوني ريال للناقلة الواحدة التي تحمل مشتقات نفطية، وفقا لموقع وكالةخبر.

وأضافت أن عناصر المليشيا احتجزوا القاطرات لأكثر من 20 يوما دون أي مبالاة بالخسائر التي يتسب فيها تأخير البضائع والمشتقات النفطية في النقطة الجمركية المستحدثة بمديرية الجمارك في الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي البيضاء ومأرب.

ويتوقع مراقبون أن تسبب مليشيا الحوثي في احتجاز الناقلات المحملة بالبضائع والنفط في رفع أسعارها على المواطنين في العاصمة صنعاء لتعويض خسائر مالكيها من التجار مما يثقل كاهل المواطنين وينعش الأسواق السوداء للمشتقات النفطية التابعة لقيادات حوثية.