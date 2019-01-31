شكرا لقرائتكم خبر عن "كاتب سياسي" يسخر من صورة التقطت لنائب الرئيس "الأحمر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تساءل الكاتب السياسي هاني مسهور، ساخرا، على صورة التقطت لنائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، قبل عام، وهو يشير إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي. وقال مسهور، في تغريدة نشرها عبر حسابة بتويتر -رصدها (الامناء نت)-،: ” ‏في ?? يناير ????م وقف علي محسن الاحمر ليلتقط صورة وهو يشير بيده الى صنعاء “. وأختتم قائلاً،: ” بمناسبة مرور عام مازالت صنعاء مغتصبة ومازال العجوز في الفندق وعلى قول حبيبنا محمد العرب نحن هنا أين انتم



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