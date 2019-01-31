أقالة قائد عسكري كبير يشعل أهم منصب في الجيش الوطني وتعيين آخر بدلا عنه(الاسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - أقال الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الخميس قائدا عسكريا يشغل منصبا هاما في قيادة الجيش الوطني اليمني. وقالت مصادر خاصة ل"بوابتي" إن الرئيس هادي أقال قائد العمليات الميدانية طاهر العقيلي من منصبه". وأضافت المصادر " أن قرار الأقالة نتيجة احتاجات واسعة للوحدات العسكرية في المنطقة السابعة". وأشارت المصادر إلى " أنه تم تكليف هاشم الأحمر لهذا المنصب". يذكر أن العقيلي شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة سابقا.

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