شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الحوثي يرضخ ويعلن الهزيمة في ‘‘حجور’’ ويرسل وساطة رفيعة وتحكيم قبلي ويطلب الصلح وهكذا كان الرد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الت مصادر اعلامية أن القيادي الحوثي الأبرز ومسئول الاستخبارات العسكرية في جماعة الحوثي الإرهابية أبو علي الحاكم عقد اجتماع طارئ بقيادات المليشيات وأكد لهم استحالة اقتحام حجور بالحرب.

ونقلت المصادر عن قليين قولهم: أن أبو علي الحاكم استطلع المنطقة في محيط حجور وقال لن نستطيع دخولها بحرب ولابد من "صلح"، مشيرة إلى أنه أرسل عدد من مشائخ القبائل في حجة للقاء قبائل حجور وطلب الصلح الا ان قبائل حجور أعلنت رفضها للوساطة او أي صلح وطلبت اذا كانت المليشيات جادة بأن ترفع الحصار وترحل عن مناطق حجور.



وفي هذا السياق حذرت قبائل حجور من مكر وخديعة المليشيات وقالت "أن المليشيات عندما شعرت بالعجز عن اقتحام المنطقة لجأت لخدعة جديدة وهي اقتحامها بالسلم عن طريق الوساطة وحيلة الصلح وهي حل حوثية معروفة.. وحذرت أوساط قبلية من "خدعة" جديدة.

إلى ذلك استمرت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، في قصف مناطق قبائل حجور بمديرية كشر شمال محافظة حجة شمال اليمن، للأسبوع الثاني، واستهداف القرى والمناطق السكنية المحاصرة بالأسلحة الثقيلة.

وبينما واصلت التحشيد ودفع تعزيزات كبيرة إلى مديرية قفلة عذر بعمران، لجأت المليشيات إلى أسلوب الحيلة لكسر الصمود الكبير والمقاومة البطولية الشرسة لرجال القبائل من خلال تشغيل خطوط وساطات جانبية لاختراق الجدار الحجوري الصلب.

إلى ذلك نجح مقاتلون من قبائل حجور في التسلل إلى مواقع يتمركز فيها الحوثيون وقتلوا عددا منهم بينما لقي العشرات مصرعهم في غارات للتحالف.

وقال ناشط مطلع، إن الحوثيين يحشدون مقاتلين ومتحوثين الى مديرية قفلة عذر بغرض اقتحام حجور من الشرق، وأن قيادات كثيرة منهم مرابطة هناك.