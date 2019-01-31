شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البنك التجاري الذي يدفع يومياً مليون ريال للحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحفية في صنعاء، إن بنك اليمن الدولي، يدفع مليون ريال يومياً لميليشيا الحوثي -جبراً- مستمرة منذ العام 2016 حتى الآن، مقابل السماح له بممارسة أنشطته المعتادة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، هددت البنك بإيقاف بعض الخدمات عليه، والأنشطة المصرفية التي يمارسها، ما اضطر البنك للرضوخ ودفع مليون ريال يومياً، لا تندرج تحت أي التزامات ضريبية أو قانونية.

وتعيش البنوك اليمنية، التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء، مشاكل معقدة، جراء ممارسة المليشيا العبثية التي تقوم على القتل والنهب، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها الميليشيا من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.