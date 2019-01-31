مصلحة الهجرة تؤكد سريان قرار عدم اعتماد الجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين

أكد مصدر مسؤول برئاسة مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، سريان قرار المصلحة بشأن عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران منذ العام 2016م.



وأكد المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجوازات المعتمدة الصادرة من المحافظات المحررة فقط..نافياً صحة مزاعم الحوثيين بشأن إلغاء القرار الخاص بعدم اعتماد إصدار جوازات السفر من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



ودعا المصدر ذاته، وسائل الإعلام المختلفة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.

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