الجبواني: حريصون على خلق شراكة مع رجال الاعمال لتطوير قطاع النقل

أكد وزير النقل صالح الجبواني حرص الوزارة على خلق شراكة قوية مع رجال الأعمال من أبناء حضرموت في الاستثمار في مشاريع النقل برا وبحرا وجواء خصوصا في تطوير وتوسيع الموانئ البحرية والمنافذ البرية عبر إنشاء الأرصفة والموانئ والمنطقة الحرة في منفذ الوديعة وغيرها من المشاريع الاستثمارية الهامة التي ستشكل نقلة نوعية في قطاع النقل في المحافظة واليمن ككل.

جاء ذلك خلال لقائه ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني صباح اليوم بأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت للتباحث معهم حول إسهامات رجال الأعمال في مشاريع قطاع النقل بحضرموت.

وكان قد تفقد وزير النقل صالح الجبواني، ومحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، التجهيزات الأخيرة لصالة الركاب بمطار الريان الدولي .

وأشاد الوزير الجبواني بدور محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في متابعته الجادة لاستكمال المشروع.

وأعرب الجبواني عن ارتياحه بمستوى الاعمال الفنية في الصالات .. مشيدا بدور دولة الامارات العربية المتحدة لتمويلها لهذا المشروع.

وأكد المحافظ البحسني أن ستة باصات خاصة بنقل الركاب الى الطائرة ستصل قريبا مطار الريان الدولي.

وقال مدير مطار الريان الدولي: "إن المحافظ البحسني دعم بأكثر من 90 مليون ريال لادخال الكهرباء والماء للمشروع".

وأضاف المهندس باصويطين، أنه تم انشاء 4 وحدات تكييف في الصالات.