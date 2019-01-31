عاجل.. تجدد المواجهات بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي في حجة

تجددت المواجهات عصر اليوم الخميس بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن اشتباكات عنيفة تجددت عصر اليوم بين رجال قبائل حجور ومليشيا الحوثي المتمركزة في الحديتين بمحافظة حجة.

وأكدت المصادر إن المواجهات تجددت بوتيرة أعنف مؤكدة استخدام الطرفين جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي 5 غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجور.

وذكرت مصادر "الخليج 365" ان 3 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة العبيسة بحجور في حجة.

وأضافت المصادر إن غارتان جويتان لطيران التحالف استهدفت أيضاً مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة القيم الواقعة بين السادة وبني الدريني بحجور.

فيما أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على احتجاز عدداً من مشائخ قبائل حجور في صنعاء كردة فعل على انتفاضة قبائل حجور ضدها في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأوردت مصادر "الخليج 365" إن مليشيا الحوثي أقدمت على احتجاز عدداً من مشائخ قبائل حجور في صنعاء بعد رفضهم لقاء القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للمليشيا الانقلابية.

من جانبها أكدت قبائل حجور وقوفها مع السلام العادل المحترم لا سلام تفرضه دبابة ومدرعة وراجمة صواريخ من طرف واحد في إشارة منها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.