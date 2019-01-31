مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في وادي حضرموت

أقدم مسلحون مجهولون مساء أمس الأربعاء على قتل مواطن بعد إن اطلقوا عليه وابل من الرصاص في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل المواطن خالد عمر بن رباع مساء الاربعاء في منطقة حورة بوادي حضرموت.
وأكدت المصادر إن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة فيما تم نقل جثة المواطن رباع إلى احد المستشفيات القريبة من منطقة حورة.
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