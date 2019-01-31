مليشيا الحوثي تحتجز مشائخ من حجور في صنعاء بعد رفضهم مقابلة المشاط

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على احتجاز عدداً من مشائخ قبائل حجور في صنعاء كردة فعل على انتفاضة قبائل حجور ضدها في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن مليشيا الحوثي أقدمت على احتجاز عدداً من مشائخ قبائل حجور في صنعاء بعد رفضهم لقاء القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للمليشيا الانقلابية.

إلى ذلك أكدت قبائل حجور وقوفها مع السلام العادل المحترم لا سلام تفرضه دبابة ومدرعة وراجمة صواريخ من طرف واحد في إشارة منها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

وعلى صعيد المواجهات بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الخميس مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد .

وقالت مصادر "الخليج 365" ان 3 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة العبيسة بحجور في حجة.

وأضافت المصادر إن غارتان جويتان لطيران التحالف استهدفت أيضاً مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة القيم الواقعة بين السادة وبني الدريني بحجور.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .