أمن سيئون يتسلم 8 مركبات مقدمة من السعودية

تسلمت إدارة الأمن بمدينة سيئون اليوم ثمان مركبات (فورد) مقدمة من المملكة العربية السعودية لرفد وتعزيز الأجهزة الأمنية بالوادي والصحراء.

وخلال عملية الاستلام أشاد مدير الأمن بمدينة سيئون العميد مبارك العوبثاني بالدعم السعودي لليمن وحضرموت بشكل خاص وخاصة في المجال الأمني والذي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكد ان إدارة الأمن تشدد باستمرار على الجنود اليقظة الأمنية ورفع الحس الأمني في المواقع الأمنية والتدقيق لضبط المطلوبين أمنيا.

كما أكد العوبثاني على تضافر الجهود وتوحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل الأمني وأنه سيتم محاسبة المقصرين في أداء مهامهم ، موجها جميع مدراء الأمن بالمديريات والإدارات والأقسام المتخصصة إلى تحسين العمل وتعزيز العلاقة بين الوحدات الأمنية والمواطن وكسب ثقته للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

حضر عملية الاستلام مساعد المدير العام لشؤون الأمن قائد قوات الأمن الخاصة العقيد علي الغريري.

وعلى صعيد آخر، ناقش مجلس إدارة مستشفى سيئون العام برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وبحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي جملة من الإجراءات التنفيذية لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بأوضاع المستشفى نظرا لأهمية المستشفى باعتباره مرجعية فنية لكل المرافق الصحية في عموم مديريات الوادي والصحراء .

وأكد الاجتماع على أهمية تقييم مستوى الخدمة المقدمة والاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والفنية والمادية المتوفرة بالمستشفى والحرص على زيادة الاهتمام بصيانة الأجهزة والمعدات وتجديدها لضمان استمرارية نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وكذا صرف استحقاقات العاملين الصحيين بحسب اللوائح والنظم المتبعة .

كما جرى في الاجتماع التأكيد على أهمية معالجة المديونية المتراكمة المقيدة في سجلات المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية خلال العام المنصرم 2018م بحسب الإمكانيات المتوفرة من أجل الانطلاق خلال العام الحالي 2019م لإستحداث خدمات صحية إضافية جديدة تعزز الخدمات المقدمة من المستشفى في كافة التخصصات .

وأشار الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية لتقديم التدخلات اللازمة سواء في توفير الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية أو رفد أقسام ووحدات المستشفى بالكادر الصحي المؤهل وكذا إنشاء مراكز صحية جديدة لتلبية احتياجات المرضى في كثير من التخصصات الصحية .

ومن جانب آخر، تسلمت إدارة مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت اليوم 21 طن من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وستستفيد مراكز الكلى بمديريتي سيئون والقطن إضافة إلى هيئة مستشفى بن سيناء بالمكلا من تلك المعونة والتي تعتبر الدفعة الثالثة والأولى للعام الجاري بواقع ألف و750 جلسة استصفاء دموية .

وأوضح مدير مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد برويشد بأن مراكز الكلى بحضرموت قد استلمت خلال العام المنصرم 56 طن من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي بواقع 4 آلاف و666 جلسة استصفاء ، شاكرا مركز الملك سلمان على وقوفه الدائم ودعمه المتواصل إلى جانب مؤسسة صلة للتنمية الممول لمراكز الكلى .