اختتام دورة الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب بالمكلا

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات دورة الطب الرياضي الثانية (دورة الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب)التي يرعاها وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ويشرف عليها مكتب وزارة الشباب والرياضة و ينظمها اتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت للمسعفين الطبيين بالأندية الرياضية بمديريات المكلا وغيل باوزير ودوعن وبروم ميفع وحجر، وبالشراكة الداعمة مع مؤسسة روابي الخير التنموية ومركز حضرموت لطب الأسرة .

وهدفت الدورة الى تأهيل وتعزيز تواجد المسعفين في النشاطات الرياضية وهي تعد الثانية بعد نجاح الدورة الأولى التي تم فيها تأهيل 12 مسعفاً بأندية مديريات الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر وغيل بن يمين .كما اشتملت على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إصابات الملاعب والإسعافات الأولية من قبل اختصاصيين بالطب الرياضي .

وفي حفل اختتام الدورة التي احتضنتها قاعة غرفة تجارة وصناعة حضرموت على مدى يومين صباحا ومساء ً اكد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي في كلمة توجيهية بأن التدريب والتاهيل في كافة المجالات الرياضية محليا وخارجيا أصبح اليوم فرصة متوفرة وفي متناول الجميع , لكن من يجتهد ويتفوق هو من يبرز ويصل إلى ما يريده على الصعيد المحلي والخارجي .

مضيفا بان قيادتي الوزارة والسلطة المحلية يوليان جل الاهتمام والرعاية والعناية بشبابنا الذين يتحصلون على فرص تدريبية وتاهيلية خارجيا وفي مختلف التخصصات الشبابية والرياضية .

وزف للحاضرين البشرى بأن عام ٢٠١٩ هو عام تأسيس البنى التحتية للأندية الرياضية من خلال تعشيب مجموعة من ملاعب الاندية الرياضية وملاعب مكتب الشباب والرياضة وهذا سيثمر عن الحد من الوقوع في الاصابات .

واشار مسجدي الى ان قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حريصة على تفعيل مثل هذه الدورات النوعية خاصة في جانب الطب الرياضي بما يتماشي مع الحراك الرياضي الذي تشهده كافة الاتحادات والاندية الرياضية على مستوى مديريات ساحل حضرموت .

مشدداً على ضرورة الاستفاذة القصوى لكافة المعارف والمهارات والمعلومات التي تلقاها المشاركون من قبل المدربين وان نشاهدها في الميدان تطبق من قبل المشاركين وسيكون هناك اهتمام بالغ بالمتميزين من هذه الدورة في الفترة القادمة.

وكان رئيس اتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت الكابتن والمسعف الطبي المخضرم صالح احمد التميمي قد رحب في مستهل كلمته بالحفل بالحاضرين والمساهمين في انجاح اقامة هذه الدورة . مؤكداً بان اتحاده سيستمر في خطته الاساسية رفد المناشط الرياضية المختلفة بشباب المهنة وتامينها من حيث الحفاظ على سلامة اللاعبين للحد من خطورة الاصابات التي يتعرض اللاعبين في الملاعب الرياضة .

متطرقا الى المحاور الرئيسية والاساسية التي تلقوها هؤلاء المشاركين الذين بلغ عددهم اكثر من ثلاثين متدربا يمثلون اندية مديرية المكلا ومديريات والهضبة والوسطى والغربية .

مقدم شكره وتقديره لكل من أسهم ودعم نجاح هذه الدورة وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت وقيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل مؤسسة روابي الخير التنموية ومركز حضرموت لطب الاسرة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والمدربين والمشاركين على تفاعلهم في هذه الدورة .

بدوره عبر مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت في كلمته مجدي بوعابس عن سعادته باحتضان هذه الدورة ذلك ياتي في اطار تشجيع البرامج الشبابية الرياضية من قبل غرفة تجارة وصناعة حضرموت مشيدا بالجهود والشراكة الفاعلة في تنظيم مثل هذه الدورة التي تحتاجها الملاعب الرياضية .

فيما اشار المديرالتنفيذي لمؤسسة روابي الخير التنموية الدكتور عبدالله عبيد باحفي الى اهتمام المؤسسة بدعم مشاريع الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات . مثنيا على الجهود المبذولة من قبل القائمين على الرعاية والتنظيم لهذه الدورة .

فيما كانت كلمة للمتدربين تطرق فيها المتحدث إلى أبرز المحاور التي تلقوها والاستفادة المثلي التي خرج بها المشاركون ومؤكدا بأن كل ما تلقوه سيتم تطبيقه على الواقع. سيكون ن على قدر من المسؤولية اتجاه واجباتهم في العمل الرياضي

وعقب ذلك تم تكريم احد اوائل المسعفين في حضرموت عمر محمد بامسعد والجهات الداعمة و المساهمة من محافظ حضرموت وجامعة حضرموت ومكتب الشباب والرياضة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت واتحاد كرة القدم ومؤسسة روابي الخير ومركز جامعة حضرموت لطب الاسرة ومركز باعبود لطب الاسرة ومؤسسة متطوعون والشخصية عبدالعزيز محمد سعيد حلويات بونصر مع تكريم المتدربين بالحقيبة التدريبية والدروع والشهادات التقديرية.

حضر حفل الاختتام المدير التنفيذي لصندوق خدمة المجتمع الاستاذ سالم علي الهيج وضيف المكلا الكابتن صائب سلام رئيس اللجنة الاشرافية لنشاط لعبة كرة اليد والامين العام لاتحاد كرة القدم بالساحل لطفي عوض الحداد نائب مدير مركز جامعة حضرموت لطب الاسرة الشاب عبدالرحمن سالم باشعيب والمدرب سالم بازياد واعضاء الاتحاد.