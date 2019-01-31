أصدر الشيخ أحمد علي السعدي مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بحضرموت، تعميما بخصوص استخدام مكبرات الصوت في مساجد ساحل حضرموت. وقضى تعميم وزارة الأوقاف والإرشاد بحضرموت بعدم استخدام المكبرات الصوتية الخارجية أثناء تحديث الناس وتوعيتهم، والإقتصار على استخدام مكبرات الصوت الداخلية فقط .. مستثنية بعض الحالات ينشر "الخليج 365" في البيان الذي تلقى نسخة منه، وجاء فيه الآتي: مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد حضرموت - الساحل الإدارة العامة الإخوة / مدراء مكاتب الأوقاف والإرشاد بمديريات الساحل الإخوة / أئمة وخطباء ومؤذنو مساجد مديريات حضرموت المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع :إستخدام مكبرات الصوت في المساجد إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (88) لعام 2018 بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/1/2019 بخصوص كثرة شكاوي الناس من استخدام مكبرات الصوت الخارجية وماسببه من إزعاج وتشويش على من في البيوت والمنشغلين ونحوهم حيث أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الضرر عن الناس. لذا يتم الإلتزام بالآتي :- 1) يتم إستخدام مكبرات الصوت الخارجية في الأذان وخطبتي الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف فقط 2) يمنع إستخدام مكبرات الصوت الخارجية في المحاضرات والدروس والمواعظ والمناسبات في المساجد 3) على مدراء المكاتب التواصل مع مدراء عموم المديريات ومدراء الأمن ورؤساء الأحياء والحارات لضبط المخالفين والرفع إلى الجهات الأمنية لإتخاذ مايلزم وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد صادر عن : الشيخ / أحمد بن علي السعدي مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد م/ حضرموت الأربعاء 23 جمادى الأول 1440 ه 29 يناير من سنة 2019 م

كانت هذه تفاصيل خبر تعليمات جديدة حول استخدام مكبرات الصوت في مساجد المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.