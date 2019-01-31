مركز الملك سلمان يقدم محاليل طبية لمراكز الكلى بوادي حضرموت

تسلمت إدارة مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت اليوم 21 طن من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وستستفيد مراكز الكلى بمديريتي سيئون والقطن إضافة إلى هيئة مستشفى بن سيناء بالمكلا من تلك المعونة والتي تعتبر الدفعة الثالثة والأولى للعام الجاري بواقع ألف و750 جلسة استصفاء دموية .

وفي مراسيم التسليم التي حضرها وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان أشاد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري بالجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، شاكرا المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لدعمهم السخي والمتواصل لأشقائهم اليمنيين ، مجددا شكره لقيادة التحالف بوادي وصحراء حضرموت لتدخلاتهم في الجانب الصحي وتفقدهم لتلك المراكز وتحديد الاحتياجات اللازمة لها .

وأوضح مدير مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد برويشد بأن مراكز الكلى بحضرموت قد استلمت خلال العام المنصرم 56 طن من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي بواقع 4 آلاف و666 جلسة استصفاء ، شاكرا مركز الملك سلمان على وقوفه الدائم ودعمه المتواصل إلى جانب مؤسسة صلة للتنمية الممول لمراكز الكلى .

حضر مراسيم التسليم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ومسئول البرامج الصحية بمؤسسة صلة للتنمية الدكتور محمد بن هيثم وممثلي قيادات قوات التحالف العربي بوادي وصحراء حضرموت.