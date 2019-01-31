محافظ حضرموت ووزير النقل يتفقدان مطار الريان الدولي

تفقد وزير النقل صالح الجبواني، ومحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، التجهيزات الأخيرة لصالة الركاب بمطار الريان الدولي . وأشاد الوزير الجبواني بدور محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في متابعته الجادة لاستكمال المشروع. وأعرب الجبواني عن ارتياحه بمستوى الاعمال الفنية في الصالات .. مشيدا بدور دولة الامارات العربية المتحدة لتمويلها لهذا المشروع. وأكد المحافظ البحسني أن ستة باصات خاصة بنقل الركاب الى الطائرة ستصل قريبا مطار الريان الدولي. وقال مدير مطار الريان الدولي: "إن المحافظ البحسني دعم بأكثر من 90 مليون ريال لادخال الكهرباء والماء للمشروع". وأضاف المهندس باصويطين، أنه تم انشاء 4 وحدات تكييف في الصالات.

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