الأصبحي يناقش مع مفوضية اللاجئين برامج دعم الجالية اليمنية في المغرب

ناقش سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي اليوم مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب جان بول كالفيري ،البرامج التي تقدمها المفوضية لدعم الجالية اليمنية في المغرب، وفقا

لوكالة سبأ الشرعية .

وأكد الاصبحي على تعزيز التعاون مع المفوضية بما يحقق مصالح أبناء الجالية في المغرب والاستفادة من برامج الدعم المختلفة وبما يبني ويعزز قدرات الشباب.

من جهته أكد المسؤول الدولي على تقديم الدعم الممكن.. مقدرا تعاون السفارة في هذا المجال.