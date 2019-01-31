لـ سبوتنيك.. مُحسن يكشف عن استعداد التحالف لاستخدام القوة ضد الحوثيين

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن قوات التحالف العربى على أتم استعداد لاستخدام القوى لإجبار عناصر ميليشيا الحوثى على الانسحاب وتنفيذ الاتفاقيات للوصول إلى سلام دائم داخل الأراضي اليمنية ووقف الحرب، لافتاً إلى ضرورة انسحاب المليشيا وتنفيذ اتفاقية استكهولم.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع راديو سبوتنيك، أن أسباب تهديد التحالف باستخدام القوة جاءت بعد تزايد الانتهاكات من قبل المليشيا، على الرغم من وجود اتفاقيات تمنع ذلك.

وجاء ذلك، بعد إعلان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بأن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام "قوة محسوبة بدقة"، لدفع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن، بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.