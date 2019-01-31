مُحسن: ميليشا الحوثى تلعب بالمساعدات الإغاثية لتهديد 18 مليون مدنى

وشدد مُحسن على وجود 18 مليون مدنى يحلمون بوصول المساعدات الإغاثية إليهم، لكن الحوثيين يمنعون ذلك عن طريق وضع ألغام بطريقة عشوائية، مُضيفاً أن هناك خطط تم طرحها على الهيئات الدولية، فضلاً عن استطاعة القوات لاستخدام القوى العسكرية.
وأضاف مُحسن أن استمرار الانتهاكات من قبل عناصر ميليشيا الحوثى وضربهم بالاتفاقيات عرض الحائط مؤشر سلبي يمنع الوصول إلى سلام دائم داخل الأراضي اليمنية، لافتاً إلى أنه في نفس يوم الاتفاق تم الاعتداء على مناطق يمنية واستمر الانتهاكات بكل آسف.
وأوضح رئيس تحرير موقع الخليج 365 أن قوات ألوية العمالقة استطاعت فى وقت سابق من الأيام السيطرة دخول مدينة الحديدة، إلا أنهم وافقوا على الوصول إلى طاولة الحوار بدلاً من الأعيرة النارية.
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