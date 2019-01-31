شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لولي العهد مع أشقائه الأمير تركي والأمير خالد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة نادرة، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برفقة أشقائه الأمير تركي والأمير خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت الصورة، إعجاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله لهم، قائلين: ”ماشاء الله يحفظهم”، ”بسم الله ربی یحفظهم.”

