شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لولي العهد مع أشقائه الأمير تركي والأمير خالد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة نادرة، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برفقة أشقائه الأمير تركي والأمير خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأثارت الصورة، إعجاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله لهم، قائلين: ”ماشاء الله يحفظهم”، ”بسم الله ربی یحفظهم.”
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لولي العهد مع أشقائه الأمير تركي والأمير خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.