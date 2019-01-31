شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: الشرعية تفاجئ الجميع وتكشف عن تحرك عسكري جديد وقوي لقواتها في الساحل الغربي (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة إنها تجهز خطة عسكرية لتأمين المدن والمديريات المحررة بالساحل بداية من باب المندب حتى آخر الأماكن السكنية المحررة بمحافظة الحديدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية وضح الديش ” إن قوات المقاومة ستضرب بيد من حديد أي محاولات استهداف وزعزعة أمن المخا ومدن الساحل الغربي، متعهداً بالكشف عن ملابسات جريمة التفجير بمدينة المخا، الاثنين الماضي، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، واتهمت المليشيا الحوثية بالفرار من المواجهة في الميدان واستهداف المدنيين.

وفي تصريح نقلته نيوز يمن أكد الدبيش “إن حادثة مدينة المخا ليست غريبة على أيادي الشر والارهاب وأصحاب اطماع الإمامة والكهنوت الذين يتعطشون للدماء ويعيشون على قتل الأبرياء.. وهربوا من المواجهة في الجبهات إلى استهداف المدنيين والابرياء”. حسب قوله.

وأوضح الدبيش ” إنه لم يعد خافياً على أحد أن مليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية، تسعى في الأرض فسادا، وترتوي وتعيش على الدماء والموت والقتل… وأعمالها لا تختلف عن أيِّ من المنظمات الإرهابية بل تفوقها بكثير.” كما قال.

يشار إلى أن أعداد ضحايا التفجير بالعبوة الناسفة وسط الشارع العام بمدينة المخا والذي استهدف مطعما مزدحما ارتفعت إلى 10 قتلى على الاقل ونحو 20 جريحا، وفق مصادر طبية.

وإزاء ذلك قال ناطق العمالقة: “إن المليشيات الحوثية لم يرق لها ان تشاهد المخا وضواحيها تعيش في أمن وأمان واستقرار، لتقدم على الأعمال الجبانة والحقيرة في سفك دماء الأبرياء وزعزعة الاستقرار في المناطق المحررة. لإعطاء رسائل مضللة حول الوضع الأمني”.مذكرا بالقتل اليومي للمدنيين في المنازل والأسواق، بالقذائف، كما هو الحال في حيس والتحيتا.

وأكد: “أن قوات الأمن والقوات العسكرية والمقاومة المشتركة وبدعم إسناد من التحالف العربي، ماضية في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اقلاق الأمن والأمان والاستقرار والسكينة العامة في المخا وكافة مناطق الساحل الغربي، وستجفف منابع الارهاب بكل أشكاله.”

وقال ” أن قوات التحالف العربي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل على تعقب وكشف خيوط العملية الإرهابية وأنه سيتم خلال الأيام القادمة الإفصاح عن كافة الملابسات والتفاصيل والجهة المنفذة وطريقة التنفيذ واعلانها للرأي العام المحلي والدولي.

وعلى صلة، شددت القوات الأمنية وقوات الطوارئ والتدخل السريع إجراءات الحماية والتأمين، وتم نشر أكثر من ألفي رجل أمن في كافة أرجاء مداخل ومخارج مدينة المخا وشريط الساحل الغربي من باب المندب إلى أطراف الحديدة.