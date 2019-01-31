تعز.. الجيش الوطني يسحق تعزيزات للحوثيين في مقبنة ويوجه لهم صفعة اخرى مؤلمة بأطراف وادي الزنوج

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني الأربعاء من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية شمال محافظة تعز. وأفاد الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإنقلابية بأطراف وادي الزنوج شمال تعز، بعد هجوم شنته الميليشيات على مواقع الجيش بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حتى الأحياء السكنية . وقال البحر أن مدفعية الجيش الوطني ردت بقوة على القصف الحوثي وأجبرت الميليشيات على التراجع على الرغم من التعزيزات التي دفعت بها للقيام بهذا الهجوم وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية. في سياق متصل.. قتيل وأصيب 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إثر قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني، في مديرية مقنبة غربي محافظة تعز. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، تحركات لتعزيزات المليشيا، في منطقة “العيار” كانت في طريقها الى الجبهة. وأسفر القصف عن مصرع 3 من عناصر المليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تدمير طقمين.

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